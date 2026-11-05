07 Ноября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ТЦ "Золотой" в Екатеринбурге планируют открыть летом 2027 года

Торговый центр "Золотой" в Екатеринбурге, куда перенесут Южный автовокзал, планируют сдать в эксплуатацию в середине лета 2027 года. Об этом во время объезда районов врио главы Екатеринбурга Рустаму Галямову заявил глава Чкаловского района Евгений Шипицын.

Изначально возвести новый многофункциональный комплекс в микрорайоне Ботанический планировалось до Универсиады в 2023 году. Сооружение площадью около 308 тыс.м. должно включать в себя новый автовокзал, выход на станцию метро Ботаническая, торговый центр "Золотой" и перехватывающие парковки.

Осенью 2024 года в мэрии Екатеринбурга сообщили, что завершение строительных работ запланировано на конец 2025 года, а в первом квартале 2026 года, после всех регламентных процедур, ТРЦ будет запущен.

В начале прошлого года сообщалось об открытии ТЦ в марте-апреле 2026 года. Однако дату снова перенесли уже на первый квартал 2027 года.

Теги: Екатеринбург, ТЦ Золотой, автовокзал, открытие


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