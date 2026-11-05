Пашинян: Армения утратила интерес к ОДКБ

Армения утратила интерес к членству в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян также подтвердил отсутствие возможности возвращения в организацию.

Накануне генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил, что по инициативе России организация может рассмотреть применение к Армении статьи 25 устава, которая предусматривает приостановку права голоса и возможности выдвигать кандидатов на квотные должности из-за двухлетней задолженности по членским взносам.

В 2024 году Армения фактически заморозила участие в ОДКБ, перестав платить взносы и участвовать в мероприятиях, хотя формально из организации не выходила. В августе Пашинян отметил, что страна не вернется к активной работе в ОДКБ в ближайшие пять лет и вообще Армении больше "нечего делать" в ОДКБ. Армянские власти критиковали ОДКБ за отказ вмешаться в ситуацию в Карабахе во время армяно-азербайджанского конфликта.