Пицца в школьных столовых: советник президента выступила против

Советник президента РФ Елена Ямпольская выступила против пиццы в школьных столовых. В беседе с журналистами она заявила, что блюдо не подходит для питания учеников.

Ямпольская пояснила: если ребенок ест пиццу изредка - например, на празднике и с разрешения родителей, - это нормально. Но видеть ее в школьном буфете эксперт считает неправильным.

"Я думаю, что пицца - точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях. Она не полезна для учеников. Меня очень удивляет, что это вообще возможно", - сказала она.

При этом Ямпольская отметила, что одними запретами проблему не решить. По ее мнению, государственные школы и детские сады должны придерживаться общей государственной политики - в том числе в вопросах питания.

"Если речь идет о государственных детских садах, о государственных школах, они, конечно, должны разделять государственную политику в любой области", - подчеркнула советник президента.

Ранее власти предусмотрели в проекте бюджета средства на бесплатное горячее питание для учеников начальных классов: в 2027 году на обеды в государственных и муниципальных школах направят 79 674,7 млн рублей, в 2028‑м - 74 561,2 млн рублей, а в 2029‑м - 73 301,1 млн рублей.