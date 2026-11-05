Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление

Президент РФ Владимир Путин передал российские активы табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI) во временное управление акционерного общества "Промышленные активы". Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В частности, под внешнее управление передаются доли в "Донском табаке", "Переславль-табаке", "JTI Елец", "Крес Нева", "Петро".

Japan Tobacco Inc.— японская табачная компания, второй по величине производитель табачных изделий в мире. Крупнейшим акционером компании (33,3 %, по состоянию на 2026 год) является Министерство финансов Японии. В России работает с 1999 года. Компания стала крупнейшим производителем табачных изделий в стране. В российский портфель Japan Tobacco входили Winston, Camel, LD, Sobranie и Mevius. Также в 2018 году японцы приобрели "Донской табак".

В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал передачу активов пяти иностранных компаний во временное управление "продолжением тренда". Представитель Кремля отметил, что одним из основных факторов такого решения стало то, что это компании из недружественных стран, которые незаконно удерживают российские активы.