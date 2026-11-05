В ДТП погиб ректор Тамбовского госуниверситета

В ночь на 5 ноября в аварии погиб ректор Тамбовского государственного университета имени Державина, депутат областной думы Павел Моисеев.

Ему было 39 лет. Глава Тамбовской области Евгений Первышов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Моисеев родился 17 апреля 1987 г. в Тамбове. Высшее образование получил в Московском государственном технологическом университете "СТАНКИН" и в Тамбовском госуниверситете имени Державина, а магистратуру МГТУ "СТАНКИН" окончил с отличием. Кандидат экономических наук, доцент. Был женат, воспитывал дочь, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.