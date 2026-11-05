Ложные угрозы взрыва: в Европе сажают самолеты

В Европе третий день подряд авиакомпании получают ложные сообщения о бомбах на борту. Утром угрозы поступили экипажам минимум 12 пассажирских рейсов. Для безопасности отдельные самолеты сопровождали истребители.

Борт Aer Lingus (Дублин - Рим) посадили во французском Эвре, в Болгарии экстренно приземлились три самолета, в Италии ВВС сопроводили до Рима рейс Finnair из Хельсинки. Проблемы затронули также рейсы Чехии и Польши. Ранее похожие сообщения пришли семи рейсам и команде одного круизного судна - из‑за этого в аэропортах Европы начались сбои. Взрывных устройств нигде не нашли: все угрозы оказались ложными.