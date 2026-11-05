В Прикамье при пожаре погиб шестилетний ребенок

В селе Сретенское Ильинского муниципального округа при пожаре в частном доме погиб шестилетний мальчик. Трагедия произошла в ночное время 4 ноября 2026 года. Об этом Накануне.RU сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Заметив возгорание, хозяйка дома смогла самостоятельно вывести из жилища двоих детей. Спасти старшего ребенка ей не удалось. После ликвидации пожара 5 ноября газодымозащитники обнаружили в доме тело малолетнего.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователь провел осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования. Расследование продолжается.