Криштиану Роналду ушел из сборной Португалии: эпоха номера 7 завершена

Криштиану Роналду объявил об уходе из сборной Португалии - о решении он рассказал в соцсети Х, назвав расставание с майкой под номером 7 непростым. Напряженность с тренерским штабом началась в сентябре: футболист покинул сбор из‑за невыполненных обещаний главного тренера Жорже Жезуша, а позже остался в запасе в матче с норвежцами, хотя готовился выйти на поле. За это Португальская федерация футбола отстранила Роналду на месяц и оштрафовала на 255 евро. К играм против Дании и Уэльса дисквалификация должна была закончиться.

Сейчас 41‑летнему форварду принадлежат рекорды по голам в сборных, на чемпионатах Европы, в Лиге чемпионов и клубных турнирах; в его активе - пять побед в Лиге чемпионов, титул чемпиона Европы и две победы в Лиге наций. Роналду выступает за "Аль‑Наср", а за карьеру забил 985 мячей (150 - за сборную, 835 - за клубы).