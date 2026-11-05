05 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

В Талице матери вынесли приговор за ДТП, которое устроил ее 11-летний сын

Жительнице Талицы вынесли приговор за ДТП, которое устроил ее 11-летний сын на электросамокате. Мальчик сбил пенсионерку и покинул место происшествия.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инцидент произошел 1 сентября текущего года около 15.15 в пос. Пионерский Талицкого района. Двигаясь по улице Школьная ребенок наехал на пенсионерку 1948 г.р., которая шла в попутном направлении. Вместо того, чтобы помочь пожилой женщине, подросток сразу же покинул место происшествия. На помощь пришла девушка, которая и отвезла пострадавшую в больницу.

Пенсионерка является председателем совета ветеранов и волонтером. Ей были причинены телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы и конечностей, расцененные экспертом как легкий вред ее здоровью.

Как показала проверка, с июня по сентябрь 2026 года мать школьника регулярно давала ему электросамокат мощностью мотора 750 Вт, который развивает скорость до 45 км/ч. При этом она знала, что ее сын не имеет права и навыков управления транспортным средством, а также не знает ПДД. Сам же ребенок постоянно передвигался по автодорогам общего пользования, что создавало непосредственную угрозу для его жизни и жизни участников дорожного движения.

Мировой судья судебного участка № 2 Талицкого судебного района признал женщину виновной по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ "Склонение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Ей назначен штраф в размере заработной платы за период 3-х месяцев на сумму свыше 77,7 тыс. рублей.

Кроме того, суд, руководствуясь п. "д" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, электросамокат был конфискован и обращен в собственность государства.

Теги: Талица, ДТП, электросамокат, мать, сын


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