На территории Тюменской области приземлятся части ракеты-носителя

На территории Уватского округа приземлятся части ракеты-носителя, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Пуск ракеты ожидается до 8 ноября. Ее отделяющиеся части упадут в восточной, безлюдной части Уватского округа.



Жителей в целях безопасности просят воздержаться от посещения указанной территории в дни проведения запуска.

Ранее власти Тюменской области уже предупреждали о возможном падении частей ракеты-носителя в Уватском округе. Тогда запуск космического аппарата планировался на первую половину апреля. Правительство региона опубликовало координаты предполагаемого района падения. Ближе всего к обозначенной зоне находились Тобольск, Уват, Вагай и Усть-Ишим в Омской области.