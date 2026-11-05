СМИ: Киев саботирует реформы, необходимые для вступления в ЕС

Несмотря на заявления, киевский режим "тихо саботирует" реформы, которых требует ЕС для принятия в свой состав, пишет газета "Украинская правда".

Основным препятствием является выполнение плана из десяти шагов по "укреплению верховенства права" и "независимости антикоррупционных органов", согласованного в декабре 2025 года. Европа хочет бóльших полномочий этих органов в деле управления судебной системой и влияния на исполнительную власть, в том числе вести расследования против любых должностных лиц. Но Зеленскому это категорически не нравится.

По данным издания, Брюссель замечает этот саботаж. В свежем отчете Еврокомиссии сказано, что Украина отстала от Молдавии, а прогресс в борьбе с коррупцией достигнут вопреки действиям власти. И это грозит ослаблением европерспектив.

В то же время выполнение требований критически важно не только для переговоров о членстве, но и для получения финансовой помощи по программе Ukraine Facility. Значительная часть необходимых законопроектов до сих пор не принята.

Украина получила статус кандидата в июне 2022 года, официальные переговоры о членстве начались в июне 2024 года. Премьер Венгрии Петер Мадьяр считает, что Киеву понадобится 10-15 лет. В кулуарах еврочиновники выражают скепсис в отношении принятия Украины вообще когда-либо.