Председатель ЗСК Юрий Бурлачко встретился с главой Крымского района Кубани

В рабочей встрече также принял участие председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, в чей избирательный округ входит данный район.

Напомним, Александр Ниниев вступил в должность главы Крымского района 20 октября 2026 года. Ранее он избирался депутатом Совета муниципалитета, председателем комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, руководил Южным сельским поселением Крымского района.

«Крымский район – одна из передовых территорий в плане социально-экономического развития. Активно ведутся работы по благоустройству, созданию комфортной среды, внедряются уникальные элементы. Порой таких находок нет ни в одном из муниципальных образований. Такая индивидуальность дорогого стоит. И ее важно сохранить», - отметил Юрий Бурлачко.

Он подчеркнул, что новый глава имеет серьезный управленческий опыт, в частности, в ходе работы членом Совета молодых депутатов края и главой поселения.

Александр Ниниев поблагодарил председателя ЗСК за наставничество в рамках кадровой школы СМД. И проинформировал руководителя парламента об основных задачах, стоящих перед ним и командой администрации.

В частности, на данный момент в районе уделяют внимание реализации проектов в отрасли виноделия и санаторно-курортном комплексе, интерес к данным направлениям проявляют крупные инвесторы.

Андрей Горбань в ходе встречи отметил активность жителей района, которые только по программе инициативного бюджетирования привлекли более 100 млн рублей. Развивая тему благоустройства и развития территорий, глава также поблагодарил депутатский корпус за деятельное участие в жизни Крымского района. При поддержке краевых парламентариев на территории за год возвели три моста.

Также на встрече обсуждали вопросы, осложняющие динамику развития района. Председатель ЗСК дал поручение депутатам от округа включиться в решение обозначенных вопросов.