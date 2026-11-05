05 Ноября 2026
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Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко встретился с главой Крымского района Кубани

В рабочей встрече также принял участие председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, в чей избирательный округ входит данный район.

Напомним, Александр Ниниев вступил в должность главы Крымского района 20 октября 2026 года. Ранее он избирался депутатом Совета муниципалитета, председателем комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, руководил Южным сельским поселением Крымского района.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«Крымский район – одна из передовых территорий в плане социально-экономического развития. Активно ведутся работы по благоустройству, созданию комфортной среды, внедряются уникальные элементы. Порой таких находок нет ни в одном из муниципальных образований. Такая индивидуальность дорогого стоит. И ее важно сохранить», - отметил Юрий Бурлачко.

Он подчеркнул, что новый глава имеет серьезный управленческий опыт, в частности, в ходе работы членом Совета молодых депутатов края и главой поселения. 

Александр Ниниев поблагодарил председателя ЗСК за наставничество в рамках кадровой школы СМД. И проинформировал руководителя парламента об основных задачах, стоящих перед ним и командой администрации.

В частности, на данный момент в районе уделяют внимание реализации проектов в отрасли виноделия и санаторно-курортном комплексе, интерес к данным направлениям проявляют крупные инвесторы.

Андрей Горбань в ходе встречи отметил активность жителей района, которые только по программе инициативного бюджетирования привлекли более 100 млн рублей. Развивая тему благоустройства и развития территорий, глава также поблагодарил депутатский корпус за деятельное участие в жизни Крымского района. При поддержке краевых парламентариев на территории за год возвели три моста.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Также на встрече обсуждали вопросы, осложняющие динамику развития района. Председатель ЗСК дал поручение депутатам от округа включиться в решение обозначенных вопросов.

Теги: юрий бурлачко, зск, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, крымский район, кубань


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