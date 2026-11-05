07 Ноября 2026
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Общество Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Аэропорт Анапы готов к открытию: инфраструктура обновлена, персонал наготове

Аэропорт Анапы готов быстро возобновить работу - для этого нужно только решение властей. Об этом "Эксперту" рассказал гендиректор холдинга "Аэродинамика" Алексей Старостин.

За время простоя аэропорт серьезно обновили: полностью перестроили международный терминал и привели в порядок территорию. Рядом с воздушной гаванью появилась новая железнодорожная станция — она сделает дорогу до аэропорта удобнее.

Персонал тоже держат в тонусе: сотрудники дважды в год проходят обучение и аттестацию перед сезонами, а еще обязательно сдают проверки по транспортной безопасности и действиям при ЧП. Так они сохраняют навыки и остаются готовыми к работе.

Если полетов нет, специалистов могут направить на другие площадки холдинга - например, в периоды большой нагрузки. Такой подход уже проверяли в Краснодаре: когда местный аэропорт не работал, его сотрудников командировали в Сочи. После возобновления полетов качество обслуживания, по словам Старостина, не пострадало и осталось на прежнем уровне.

Сообщалось, что авиакомпания AZUR air запускает чартерные рейсы из Екатеринбурга в Таиланд и на Шри‑Ланку: полеты на Пхукет стартовали 3 ноября (два рейса в 12 дней), а на Шри‑Ланку полетят 7 ноября (также два рейса в 12 дней).

Теги: аэропорт, работа, безопасность


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