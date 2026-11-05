Студентам разрешат работать в судах

Госдума в первом чтении приняла законопроект Верховного суда РФ, позволяющий назначать на часть должностей в аппаратах судов лиц со средним профессиональным юридическим образованием и студентов-юристов, отучившихся хотя бы половину срока.

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Изменения коснутся должностей категории "специалисты" старшей группы (в частности, секретарей суда и судебного заседания, консультантов) в аппаратах мировых судей, федеральных арбитражных судов и федеральных судов общей юрисдикции. Поправки не распространяются на аппараты Конституционного и Верховного судов РФ, для этих позиций пока обязательно наличие высшего образования.

Как говорится в пояснительной записке, "в условиях высокой загруженности и относительно низкой оплаты труда обеспечение стабильности кадрового состава в аппаратах судов становится первоочередной задачей, стоящей перед судебной системой", но для молодежи это может быть весьма привлекательно - она может подработать и получить опыт.

Адвокат, доктор права ВШЭ Вячеслав Плахотнюк ранее отмечал, что инициатива говорит о глубоком кадровом кризисе в судебной системе, которая "рискует получить судей, не имеющих практического опыта работы... и смотрящих на процесс исключительно через призму минимизации заполнения отчетности".