Песков прокомментировал сообщения о смене курса танкеров с дизтопливом после выборов США

В Кремле заявили, что связи между договоренностью РФ и США по дизтопливу и американскими выборами нет.

Ранее газета Financial Times сообщила, что якобы два из трех танкеров с российским дизельным топливом, направлявшихся в сторону США, внезапно сменили курс.

"Какой-то связи с выборами здесь усматривать не стоит", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он также сообщил, что российское дизтопливо в рамках договоренностей России и США найдет своих покупателей. "Это коммерческие отгрузки, поэтому, естественно, детали здесь не могут быть публичными. Весь дизель найдет своих покупателей", - заявил Песков.

3 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами.

Ранее Financial Times сообщала, что после промежуточных выборов в США должны прибыть три танкера. Первая партия объемом 140 тыс. тонн была разрешена минфином США через временную генеральную лицензию. Однако демократы призвали аннулировать сделку, утверждая, что она противоречит закону, принятому конгрессом в 2022 году и запрещающему импорт российских энергоресурсов.

Накануне выборов демократы начали запугивание нефтяных компаний, которые купят дизтопливо из России. Им угрожают судами и даже тюрьмой, когда демократы придут к власти.