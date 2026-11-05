Игорь Седов рассказал, как прошли праздничные мероприятия в Астрахани в День народного единства

"В День народного единства более 8,5 тысяч жителей и гостей Астрахани собрались в парке культуры и отдыха «Аркадия», чтобы присоединиться к всероссийским торжествам" - сообщил на своих страницах в соцсетях председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Он отметил, что в этом году, объявленном Годом единства народов России, праздник прошёл в формате масштабного и красочного мероприятия.

Парк «Аркадия» превратился в центр притяжения для всех, кто ценит дружбу и многообразие культур. Гостей ждала насыщенная программа: на сцене выступали самобытные народные коллективы, демонстрируя богатство национальных традиций, национально-культурные общества региона представили свои кулинарные шедевры, угощая всех вкусным пловом, шашлыком, блинами и чаем из настоящего самовара, местные мастера и ремесленники продемонстрировали свои уникальные изделия, а желающие могли приобрести их в качестве сувениров. Проводились увлекательные кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, а также конкурсы и викторины.

"Для Астрахани этот праздник имеет особое значение. Регион является ярким примером мирного сосуществования и взаимного уважения представителей более 150 национальностей, что подчеркивает многовековую дружбу народов. К праздничным гуляниям присоединились депутаты Городской Думы Астрахани, их помощники, сотрудники аппарата и члены Молодёжного парламента", - отметил Игорь Седов.