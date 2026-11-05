В Финляндии приговорили российского капитана судна Fitburg

В Финляндии вынесен приговор капитану судна Fitburg Андрею Максименко.

Он получил три с половиной года лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 г. Это следует из решения суда, поступившего в распоряжение РИА Новости.

31 декабря 2025 г. стало известно, что Финляндия задержала грузовое судно Fitburg. В экипаж судна входили граждане России, Казахстана, Грузии и Азербайджана. На борту была конструкционная сталь "российского происхождения". Груз мог подпадать под антироссийские санкции Евросоюза, поскольку ввоз подобных товаров на территорию ЕС запрещён.