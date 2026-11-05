Игорь Седов приветствовал участников акции "Ночь искусств" в Астраханской областной научной библиотеке

В преддверии Дня народного единства Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской распахнула свои двери для всех желающих принять участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». Этот яркий культурный праздник в очередной раз доказал, что искусство способно стирать границы, объединяя людей разных национальностей, возрастов и культурных традиций.

Программа вечера была насыщена и разнообразна, представив зрителям творческие направления от литературы и театра до музыки и изобразительного искусства. Гости наслаждались звучанием стихов российских и белорусских поэтов, погружались в атмосферу карельской пьесы, а интерактивная фотозона, вдохновленная произведениями Ф.М. Достоевского, стала площадкой для глубоких размышлений о моральных ценностях. Выставки, мастер-классы и мелодии разных народов дополнили палитру впечатлений.

Почётным гостем мероприятия стал председатель Городской Думы Игорь Седов. В торжественной обстановке он выразил признательность сотрудникам библиотеки им. Н.К. Крупской за преданность делу сохранения и приумножения культурного богатства Астраханской области.

«Научная библиотека – это не просто место хранения культурных ценностей, но и центр активной творческой жизни, инициатор множества совместных проектов», – отметил Игорь Седов. «Выставки, образовательные программы и международное сотрудничество, которые здесь реализуются, играют важную роль в укреплении дружбы и взаимопонимания между народами, расширении культурных горизонтов и поддержке творческих начинаний».