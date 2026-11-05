05 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

Депутатам Рады раздают конверты с деньгами: суд в Киеве обязал открыть уголовное дело против Арахамии

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины обязал и.о. генпрокурора Антона Ковальского открыть уголовное дело против главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который раздавал депутатам Рады зарплаты в конвертах за "правильные" голосования.

Ранее Ковальский отказался это делать, перенаправив запрос в НАБУ. Однако, согласно закону, регистрацию уголовного дела против депутата Рады может осуществить только генпрокурор, без этого НАБУ не может начать расследование. И жалобу Центра противодействия коррупции (ЦПК) удовлетворил следственный судья ВАКС Маркиян Галабала.

Отказывался заводить дело против Арахамии экс-генпрокурор Руслан Кравченко. Но недавно он был вынужден уйти в отставку под давленим НАБУ.

Решение ВАКС является новым ударом Запада по Зеленскому посредством "независимых антикоррупционных органов". Их цель - получить реальные рычаги управления через "международных экспертов".

Интересно, что судья Галабала, который обязал генпрокурора завести уголовное дело, ранее выступал на Украине адвокатом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который тоже призывал к большему "международному контролю" и большей борьбе с коррупцией.

При этом о конвертах за "правильные" голосования в Раде неоднократно сообщалось еще при президентстве Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов).

Теги: украина, коррупция, рада


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