В начале ноября в Свердловской области ожидается очень сильный снег

В конце нынешней недели в Свердловской области резко испортится погода. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, в пятницу, 6 ноября, на Среднем Урале ожидаются очень сильный снег, гололедные явления и порывы ветра до 27 метров в секунду.

"Будьте бдительны! Телефон экстренных служб 112", - призывают свердловчан в МЧС.

Напомним, что в начале октября сразу в трех уральских регионах, включая Свердловскую область, уже выпадал первый снег.