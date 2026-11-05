Эрдоган заявил о желании провести переговоры по Украине с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

"После этой встречи с Зеленским мы теперь хотим провести переговоры с господином Путиным, чтобы обсудить и российскую сторону вопроса», - цитирует Эрдогана ТАСС.

Он добавил, что турецкая сторона объяснила Зеленскому, насколько важно предпринимать дипломатические шаги для прекращения конфликта.

Президент Турции отметил, что страна продолжит делать все возможное, чтобы открыть путь к миру.

В октябре Турция выступила с новой мирной инициативой, касающейся безопасности морских перевозок в Черном море. По данным турецкой газеты Milliyet, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже довел до сведения сторон план, который должен обезопасить торговые суда от военных ударов.