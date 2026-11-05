Галямов недоволен: у врио главы Екатеринбурга накопились замечания после объезда районов

Назначенный в октябре врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов сегодня провел объезд двух районов – Орджоникидзевского и Чкаловского. По итогам у него накопилась масса замечаний.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, инспекция стартовала в утренний час пик с посещения метрополитена. Добравшись до станции "Проспект Космонавтов", Галямов с делегацией отправились на улицу Ильича, содержанием которой врио главы остался недоволен.

"В ходе осмотра были обнаружены мусор, неубранная листва, нескошенная трава. Кроме этого, критике подверглось состояние межквартальных проездов, мусорных площадок и дворов. Главе администрации Орджоникидзевского района Максиму Чаплыгину поручено устранить выявленные недочеты", - рассказали в мэрии.

В Чкаловском районе Рустам Галямов также озвучил ряд замечаний. Претензии касались уборки придомовых территорий, подходов к социальным учреждениям, остановок и мест массового скопления людей.

"В последнее время именно по этим двум районам видим большое количество жалоб от жителей. Хотелось посмотреть самому, и, честно говоря, увиденное не радует. Замечаний к содержанию территорий огромное количество. Главный посыл, который хочется донести: глава района отвечает за содержание всей территории независимо от принадлежности конкретного участка земли. Жителей не волнует, чья эта территория – городская, частная или неразграниченная. Наша задача – обеспечить достойное содержание и чистоту", - заявил врио мэра.

Он отметил, что подобные инспекционные выезды теперь пройдут во всех районах Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Рустам Галямов взял на контроль ситуацию с недостроем "Бажов House" и взялся за решение проблемы Дома Рязанова. Также по его поручению уборку районов Екатеринбурга будут контролировать круглосуточно.