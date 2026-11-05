Прокуратура запросила пять лет колонии для Жанны Немцовой*

Прокуратура в прениях сторон попросила суд назначить 5 лет колонии для дочери Бориса Немцова Жанны*. Об этом сообщил РИА Новости участник процесса.

Кроме того, гособвинитель попросил запретить ей в течение 9 лет администрировать сайты.

Немцова* проходит обвиняемой по делу об участии в нежелательной организации. Она заочно арестована и объявлена в международный розыск.

По данным столичной прокуратуры, Немцова*, являясь с 2015 года соучредителем иностранной некоммерческой организации "Boris Nemtsov Foundation for Freedom"**, зная о признании ее нежелательной в РФ, продолжает руководить ей.

* признана иноагентом в РФ

** признана нежелательной организацией в РФ