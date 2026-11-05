Дело Finiko: более 300 уголовных производств и ущерб свыше 1 млрд рублей

По делу финансовой пирамиды Finiko возбудили свыше 300 уголовных дел, число пострадавших - более 7,7 тыс. человек, ущерб превысил 1 млрд рублей. Следствие считает одним из главных организаторов Эдварда Сабирова - его привлекли как обвиняемого в августе 2021 года, а в декабре 2025‑го депортировали в Россию из ОАЭ.

По данным правоохранителей, в 2018-2021 годах Сабиров с сообщниками привлекал деньги под обещания прибыли от инвестиций, но реальных вложений не делали. Расследование ведут в России, Казахстане и Белоруссии.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова - его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в рамках дела финансовой пирамиды Finiko: по данным СМИ, экс‑министр, который с 2018 года живет в ОАЭ, якобы причастен к хищению 5 миллиардов рублей у 8 тысяч вкладчиков.