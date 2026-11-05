07 Ноября 2026
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Общество Челябинская область
Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Губернатор Южного Урала открыл обновленную картинную галерею в Челябинске

В культурной столице – 2027 открыта новая глава истории. После реконструкции начала деятельность картинная галерея Челябинского государственного музея изобразительных искусств.

Участие в торжественном открытии обновленной Картинной в историческом здании Пассажа братьев Яушевых принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Глава Южного Урала оценил результаты масштабной реконструкции, позволившей не только сохранить памятник архитектуры, но и создать современные условия для экспонирования произведений искусства и комфортного посещения музея жителями и гостями столицы региона, в том числе и маломобильными гражданами.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Дорогие друзья, сегодня мы стали свидетелями по‑настоящему значимого и знакового для нашего региона события – открытия Картинной галереи музея изобразительных искусств. Многолетняя работа по реставрации здания Пассажа братьев Яушевых и приведению его к современным стандартам завершена. Проделан огромный труд, и я хочу искренне поблагодарить не только строителей, но и весь коллектив музея – вы настоящие профессионалы, которые с огромным энтузиазмом подошли к делу. Такой неравнодушный, творческий подход очень ценен для всех жителей региона», – отметил Алексей Текслер.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Работы по реконструкции здания включали обновление коммуникаций, ремонт кровли и установку системы электрообогрева, замену оконных переплетов, восстановление фасадов и переоборудование внутренних пространств.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Министр культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина сообщила, что в ходе ремонта также реставрировались и художественные полотна.

"Открытие музея - знаковое событие для челябинцев. Мы ремонтировали здание четыре года, нашими мастерами проведена очень большая работа. В том числе реставрация экспонатов, особенно из запасников. Две трети экспонатов были отреставрированы", - отметила Ирина Анфалова-Шишкина.

В процессе обновления здания галереи были созданы и новые функциональные зоны: реставрационная мастерская на пять рабочих мест, музейный магазин, зал скульптуры и более вместительное помещение для научной библиотеки.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Музей по-настоящему оживает, когда сюда приходят посетители. Наша экспозиция выстроена так, чтобы быть понятной самой разной аудитории и ясно рассказывать об истории русского искусства. Я уверен, что здесь будет много и школьников, и студентов, и всех, кто любит искусство и ценит это место. Да, строители многое сделали для здания, но именно сотрудники музея сохранили его магию, атмосферу и обаяние», – подчеркнул директор Челябинского государственного музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Экспозиционная часть галереи охватывает пять ключевых разделов – от древнерусского искусства (включая уральские иконы XVI–XX веков) до отечественной скульптуры советского времени (в том числе работы А. С. Голубкиной, Е. В. Вучетича и челябинских мастеров), объединяя свыше 500 экспонатов.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Мы находимся в уникальном здании: Пассаж братьев Яушевых открылся в 1913 году, и для своего времени витринные окна здесь были серьёзным достижением. Важно, что вместе с обновлением выставочного пространства мы бережно сохранили исторический облик объекта. Символично, что эта новая страница в жизни галереи открывается в преддверии 2027 года, когда Челябинск станет «Культурной столицей России». Уверен, что музей будет активно участвовать в насыщенной программе этого года и в дальнейшем продолжит радовать жителей и гостей города яркими проектами», – сказал Алексей Текслер в ходе осмотра галереи.

Глава Южного Урала также напомнил, что в рамках подготовки к статусу Культурной столицы ведется работа и над другими знаковыми объектами Южного Урала. И особо подчеркнул, что до конца 2026  года планируется завершить ремонт и открыть храм Александра Невского.

Теги: алексей текслер, картинная галерея в челябинске, культурная столица 2027


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