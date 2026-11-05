"Света не будет сутками". На Украине призвали людей готовиться к худшему

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что с наступлением минимальных морозов из-за резкого роста потребления электроэнергии отключения в жилых домах могут длиться по 3-5 суток, а подача света будет лишь эпизодической.

Ситуация осложнилась после новых точных российских ударов по энергообъектам Киева, используемым для ВСУ. По данным компании ДТЭК, повреждения наложились на последствия предыдущих ударов, что привело к введению жестких графиков: света не будет по 15-17 часов в сутки.

В Киеве фиксируются случаи длительного обесточивания. Так, жители Оболони сообщают об отсутствии стабильного электроснабжения в течение пяти суток. Из-за критической ситуации жители трех районов города (Академгородок, Оболонь и район метро "Житомирская") накануне перекрыли движение транспорта в знак протеста. Жители жалуются на несоблюдение графиков и невозможность даже подать жалобу в ДТЭК. Там либо врут, что свет есть, либо что дать его невозможно, а света как не было, так и нет.

Блогер Юрий Подоляка пишет, что во всем, что сейчас происходит с энергоснабжением в Киеве, виновны лично Зеленский и его "пан Мадьяр" - командующий силами беспилотных систем Роберт Бровди. Именно они начали налеты на российские НПЗ, чтобы заставить Россию "капитулировать".