В Новоуральске задержали рецидивистов, обстрелявших пассажиров такси

В Новоуральске обстреляли пассажиров такси. Полиция задержала подозреваемых.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, инцидент произошел еще 1 ноября, когда двое жителей закрытого города поздно ночью возвращались домой на такси. Во дворе проезд им перегородил другой автомобиль, рядом с которым стояли двое молодых людей. На просьбы освободить дорогу они не отреагировали.

Пассажиры вышли из машины, начался конфликт, в ходе которого один из парней выстрелил в сторону клиентов. Его знакомый также открыл стрельбу. В итоге пассажиры получили телесные повреждения, а молодые люди покинули двор.

Силовики задержали стрелков: ими оказались неработающие и ранее судимые жители Новоуральска. Оба рецидивиста не стали отпираться и во всем сознались. Изъяты аэрозольный пистолет и револьвер, предназначенный для стрельбы резиновыми шариками.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия". Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства.