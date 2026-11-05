Алексей Текслер осмотрел новую партию машин для общественного транспорта Челябинска, среди которых «Театральный автобус»

Накануне сразу 17 новых автобусов пополнили транспортную систему Челябинска. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе осмотра машин подчеркнул, что новый транспорт выйдет на востребованные загруженные маршруты в помощь тем автобусам, которые уже работают на линии. Увеличение количества транспортных средств позволит сократить интервал ожидания и повысить качество обслуживания.

Из новой партии 7 автобусов среднего класса марки «СИМАЗ» появятся на маршруте № 42 «Шоссе Металлургов – Соколиная гора». 10 автобусов большого класса «Волгабас» будут обслуживать маршруты № 2 «Петра Столыпина – Чурилово», № 34 «Автобусный парк – Чурилово», № 1 «Железнодорожный вокзал – Аэропорт» и № 18 «Автобусный парк – Завод ЛД».

Современные автобусы оснащены системой безналичной оплаты и кондиционерами, адаптированы для маломобильных граждан и работают на экологичных видах топлива. Оформлены новые машины в привычном для столицы Южного Урал дизайн‑коде, но в связи с присвоением городу статуса «Культурной столицы» забрендирован в соответствующие логотипы.

Изюминкой новый партии станет «Театральный автобус», который будет курсировать на маршруте №18. В будни он будет работать в привычном формате, а в выходные дни станет площадкой для проведения иммерсивной экскурсии, которая охватит самые знаковые театральные места Челябинска. В ходе таких поездок пассажиры смогут узнать историю зданий, творческих коллективов, государственных и частных театров.

«Я поддерживаю такие инициативы, потому что «Культурная столица» – это не только большие и значимые события в сфере культуры. Это вовлечение всех жителей в тематику проекта. И, конечно, общественный транспорт не может быть в стороне, так как им пользуются миллионы пассажиров», – сказал Алексей Текслер.

Начальник отдела стратегического развития и рекламы МУП «Служба организации движения» Александр Савиновских рассказал, что иммерсивные экскурсии сейчас находятся в разработке у Камерного театра и МУП «СОД». Данный проект будет презентован в скором времени.

«Театральный автобус – это специальный проект с Камерным театром. Реализуется при поддержке правительства Челябинской области и администрации Челябинска. В будни он будет работать по 18-му маршруту, который водители между собой называют самым культурным, потому что он проходит через весь центр города, затрагивает основную массу наших челябинских театров и в целом проходит через самые крупные точки притяжения. Поэтому именно этот маршрут и был выбран для театрального автобуса», - сказал Александр Савиновских в беседе с журналистами.

Предполагается, что работать театральный автобус будет в областном центре как минимум год, когда Челябинск будет жить в статусе культурной столицы России.

Директор Камерного театра Челябинска Павел Михайлов рассказал подробности проекта «Театральный автобус».

«Мы будем собирать группы желающих поехать с нами в путешествие в выходные дни. 28 мест – 28 зрителей-слушателей: каждому мы будем выдавать наушники, в которых будет идти театрализованная аудиоэкскурсия. Мы охватим все наши театральные учреждения, и про каждый театр будем рассказывать байки, будем знакомить жителей с историей зданий, историями коллективов. Мы объедем весь центр за час – час с небольшим и покажем участникам экскурсии не только наши большие театры: драму, оперу, но ещё и частные театры… Будем рассказывать людям, какой у нас на самом деле театральный город, сколько у нас разных театров, какое их многообразие», - пояснил Павел Михайлов.

И добавил, что в следующем году планируется реализовать вторую часть проекта – записать подкасты про челябинские театры, просмотр которых будет доступен абсолютно бесплатно всем пассажирам 18-го автобуса (в салоне разместят QR-коды).

Добавим, что состоявшаяся накануне передача автобусов стала частью комплексной модернизации системы общественного транспорта Челябинской области, которая проводится с 2019 года. На данный момент в Челябинске значительно вырос уровень качества транспортных услуг: обновлено почти полторы тысячи единиц транспорта, выросла доля маршрутов по регулируемому тарифу до 85%, введено почти 50 километров выделенных полос, обустроено по современным стандартам 86 трамвайных остановок, полностью модернизирована троллейбусная система города.

«Когда пассажиры перемещаются на комфортных автобусах, троллейбусах, трамваях, повышается качество жизни наших граждан. Это отмечают и сами жители. Конечно, преобразился и внешний облик нашего города после того, как на улицах появился современный общественный транспорт. Мы будем продолжать эту работу – она не останавливается никогда, потому что общественный транспорт устаревает, выходит из строя, и его обновление является важной задачей для обеспечения графика, комфорта и уюта наших граждан», – резюмировал Алексей Текслер.