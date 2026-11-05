В Тюменской области выявлено загрязнение почвы: ущерб превысил 33 миллиона рублей

Прокуратура Упоровского района провела проверку соблюдения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В ходе неё выявлены факты незаконного сброса отходов вблизи села Упорово на земельных участках, не разграниченных по форме собственности. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В результате осмотров и лабораторных исследований проб почвы, проведённых сотрудниками Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, а также расчёта вреда окружающей среде установлено превышение концентраций загрязняющих веществ на участках площадью более 3 тыс. квадратных метров. Ущерб почве превысил 33 млн рублей.

Материалы проверки направили в МО МВД России "Заводоуковский" для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.