В Москве бывший студент устроил дебош в университете и угрожал преподавателю расправой

В Москве бывший студент ворвался в здание университета и устроил дебош. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по городу.

Инцидент произошел в образовательном учреждении на улице Стромынка. По данным ведомства, 26-летний мужчина курил в аудитории, нецензурно выражался, вступал в конфликты с преподавателями и угрожал расправой сотрудникам охраны учебного заведения и одному из педагогов.

Администрация вуза нажала тревожную кнопку. Сотрудники Росгвардии, прибыв на место происшествия, задержали нарушителя. Он был доставлен в отдел полиции.