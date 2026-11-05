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Фото: Накануне.RU

Бывший совладелец "Соликамского магниевого завода" Пестриков запросил политическое убежище во Франции

Бывший совладелец "Соликамского магниевого завода" (СМЗ) Игорь Пестриков запросил политическое убежище во Франции.

Таковы данные Высокого суда Англии и Уэльса. В британской инстанции он пытался получить порядка $1 млрд компенсации за изъятые у него в России акции СМЗ и Ловозерского горно-обогатительного комбината (ГОК). Иск Пестриков предъявил бывшему председателю совета директоров СМЗ Александру Гутину: он был юристом на стороне кипрской компании Canemare Enterprises, продавшей акции Пестрикову в 2015 г., пишут "Ведомости".

Игорь Пестриков ранее уже был осуждён по делу о хищении более 250 млн руб. у СМЗ и покушении на растрату 2,5 млрд руб. В апреле 2025 г. его приговорили к восьми годам лишения свободы со штрафом 1,5 млн руб.

Теги: СМЗ, Соликамский магниевый завод, Игорь Пестриков


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