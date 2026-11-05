В Екатеринбурге будут судить владельца ТЦ, где ребенок лишился руки на эскалаторе

Владелец ТЦ "Ботаника Молл" в Екатеринбурге предстанет перед судом после инцидента с ампутацией руки 4-летнего мальчика на эскалаторе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 19 августа 2025 года в 19.56. Ребенок вместе с мамой находился на эскалаторе, присел и положил правую руку на ступеньку. На нижней площадке ступени сложились и произошла травматическая ампутация руки, которая, согласно заключению эксперта, квалифицируется как повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, владелец ТЦ, пытаясь избежать материальных затрат на содержание эскалатора в надлежащем состоянии, не назначил из числа квалифицированного персонала ответственного за организацию эксплуатации эскалатора, в том числе оператора эскалатора; не устранил нарушения и неисправности, выявленные при проведении технического освидетельствования эскалатора в июле 2024 года.

Кроме того, обвиняемый не организовал ежесменный осмотр эскалатора, не контролировал его работу, не обеспечил постоянное видеонаблюдение за подходами к эскалатору и лицами, находящимися на нем, а также не предусмотрел возможность отключения эскалатора в экстренной ситуации и наличие средств оповещения пассажиров.

Свою вину обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Владельцу ТЦ грозит до шести лет лишения свободы.