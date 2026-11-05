Аэропорты Екатеринбурга и Москвы стали первыми в России, где появилась связь 5G

Аэропорты Кольцово в Екатеринбурге и Внуково в Москве стали первыми авиаузлами в России, на территории которых доступна связь 5G. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании МегаФон.

Подключиться к сети могут владельцы совместимых смартфонов. При развертывании 5G в обоих аэропортах специалисты учитывали особенности расположения пассажирской и служебной инфраструктуры.

Так, в Кольцово сеть нового поколения охватывает территорию аэровокзального комплекса, включая зоны обслуживания пассажиров и воздушных судов. Во Внуково покрытие включает в себя транспортную и техническую инфраструктуру аэропорта, в том числе подъездные пути, парковки и территорию ангаров.

Как отмечают в МегаФоне, по статистике кроме свердловчан Кольцово чаще всего пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Башкирии и Забайкальского края.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга назвали новые направления в осенне-зимнем расписании.