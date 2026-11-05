Тобольская митрополия и организация "Держава" заключили соглашение по поддержке участников СВО

Тобольская митрополия и Тюменская региональная общественная организация "Держава" заключили соглашение в сфере поддержки участников специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Официальная договоренность закрепляет намерения сторон совместно работать на благо военнослужащих. Документ стал главным итогом встречи митрополита Димитрия с председателем правления Тюменской региональной общественной организации участников специальной военной операции "Держава" Олегом Ямпольским и участниками объединения в рамках проекта "Духовное возрождение ветеранов СВО".



Инициатива помогает бойцам адаптироваться к мирной жизни и восстановить внутреннее равновесие. Участники общаются друг с другом, заводят новые знакомства и получают поддержку.

"В Тюменской области религиозные организации активно помогают участникам СВО. С первых дней были организованы духовные миссии, сборы гуманитарной помощи. Теперь встает вопрос духовной поддержки тем, кто вернулся", - прокомментировал председатель регионального комитета по делам национальностей Роман Рзаев.



Реализация проекта проходит при поддержке гранта губернатора Тюменской области.