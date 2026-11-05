В Ленобласти местный житель готовил диверсию на железной дороге

В Ленинградской области задержали 48-летнего местного жителя, готовившего диверсию на объекте железнодорожного транспорта, сообщили в ФСБ России.

По данным ведомства, также он собирал сведения о дислокации объектов Вооруженных сил РФ, заправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

У мужчины изъято самодельное взрывное устройство с 5 кг взрывчатки. Установлено, что житель Тосненского района в 2024 году через Telegram был завербован членом запрещенной в РФ террористической организации, действовавшей под патронажем украинских спецслужб.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств и покушении на диверсию.

В октябре житель Самары Сергей Остроушко, совершивший по заданию военной разведки Украины в 2023 году диверсию на территории нефтезавода, был осужден на 23 года.