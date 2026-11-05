Бывшая администратор сауны под чужой фамилией выманивала деньги у посетителей в Иркутске

Администратор сауны из Иркутска выманила у клиентов около пяти миллионов рублей и скрылась. Женщину задержали в Новосибирске - там она устроилась на работу в ресторан. Сейчас она под стражей, идет расследование по статье о мошенничестве.

Женщина несколько лет жила в Иркутске под чужой фамилией и втиралась в доверие к посетителям сауны. Она просила у них деньги в долг под разными предлогами - суммы были разными: от 30 тысяч до 4 миллионов рублей. Чтобы казаться надежным заемщиком, первое время она возвращала часть долгов. Так ей удалось обмануть людей не менее 12 раз.

У аферистки уже была судимость за мошенничество. Часть полученных денег она потратила на погашение старых долгов, а остальное - на себя, в том числе на процедуры по изменению внешности. Полиция продолжает выяснять все детали дела и проверяет, могли ли быть еще пострадавшие.

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