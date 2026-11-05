Двух мегионцев подозревают в содействии террористической деятельности

В Мегионе возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей по факту содействия террористической деятельности. Об этом Накануне.RU сообщили в следственном управлении СК России по ХМАО – Югре.

По версии следствия, обвиняемые, разделяя идеологию запрещённой террористической организации, неоднократно переводили деньги участникам террористического сообщества. Они осознавали, что средства пойдут на организацию террористической деятельности.

Дела возбудил Лангепасский межрайонный следственный отдел по материалам Центра по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО – Югре и РУФСБ России по Тюменской области. Фигурантов задержали следователи во взаимодействии с сотрудниками ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. По ходатайству следователя суд заключил обоих под стражу.

В ведомстве напомнили: за финансирование терроризма предусмотрено наказание от восьми лет лишения свободы вплоть до пожизненного.