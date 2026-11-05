В России иностранных студентов могут обязать подтверждать возможность оплатить всё обучение

Глав ЛДПР Леонид Слуцкий предложил проверять платежеспособность иностранных студентов, которые хотят учиться в России.

По его данным, в российских вузах обучается более 422 тыс. иностранных студентов. Сегодня им не нужно подтверждать наличие средств на оплату учёбы и проживание на весь срок обучения.

"Это создаёт риск использования студенческого статуса как прикрытия для нелегальной работы. Направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко предложение обязать иностранных абитуриентов подтверждать свою платёжеспособность при поступлении в российские колледжи, техникумы, вузы и научные организации", - написал Слуцкий в своём telegram-канале.

Такая мера поможет учебным заведениям избежать долгов, а государству – снизить риски нелегальной трудовой миграции под видом получения образования, считает Слуцкий.