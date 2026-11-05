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Фото: Накануне.RU

В Армении арестован бизнесмен Карапетян

В Армении арестовали бизнесмена, лидера оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

Бизнесмен фигурирует в деле о злоупотреблении служебным положением в частном секторе и, как следствие, причинении особо крупного ущерба компании "Электрические сети Армении", пишет ТАСС.

4 ноября стало известно, что в Армении прошли обыски в жилищах лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и руководителя парламентской фракции Нарека Карапетяна. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Агавни Сукиасян.

Теги: Самвел Карапетян, арест


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