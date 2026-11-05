В Армении арестован бизнесмен Карапетян

В Армении арестовали бизнесмена, лидера оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

Бизнесмен фигурирует в деле о злоупотреблении служебным положением в частном секторе и, как следствие, причинении особо крупного ущерба компании "Электрические сети Армении", пишет ТАСС.

4 ноября стало известно, что в Армении прошли обыски в жилищах лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и руководителя парламентской фракции Нарека Карапетяна. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Агавни Сукиасян.