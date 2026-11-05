В Екатеринбурге открыли мурал в честь императора Николая II

В Екатеринбурге в День народного единства прошла торжественная церемония открытия мурала с изображением императора Николая II. Арт-объект за авторством художника Сергея Храмова появился на стене здания Управления Росстата по Свердловской области по адресу Толмачева, 23.

Мурал был создан по инициатив канала "Спас". На нем Николай II изображен в парадном офицерском мундире, а фоном выступают тематические сюжеты, отражающие достижения России в социально-экономической сфере в период его правления: военные реформы, развитие сельского хозяйства, железнодорожного транспорта, заводского производства и машиностроения.

Открытие и освещение нового арт-объекта стало частью общегородского крестного хода, посвященного празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства. Молитвенное шествие, в котором приняли участие свыше 5 тыс. человек, возглавлял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Участники прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора по улицам Куйбышева, Гоголя, Пушкина и Толмачева до Храма — Памятника на Крови.