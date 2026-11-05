Обвиняемому в подрыве объекта ТЭК в Калининграде добавили статью о шпионаже

Гражданину ФРГ Николаю Гайдуку, который обвиняется в подрыве на газораспределительной станции в Калининграде, добавили обвинение в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Гайдук был задержан в 2024 году. По данным ФСБ, он пытался въехать в Калининградскую область из Польши. При досмотре его автомобиля обнаружено жидкое взрывчатое вещество.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ). Согласно судебным материалам, ему также предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ (шпионаж), максимальная санкция по которой - 20 лет лишения свободы.

Кроме того, ему вменяется незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также статья за их незаконное изготовление. Контрабанда была переквалифицирована по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, как совершенная группой лиц по предварительному сговору.

По информации ФСБ, Гайдук причастен к устроенному в марте 2024 года взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. Задание на диверсии и компоненты самодельной бомбы задержанный получил от земляка по Гамбургу, имеющего вид на жительство в Германии украинца Александра Жарова. По данным телеграм-канала Mash, речь идет о подполковнике одесской полиции в отставке, который работает на украинские спецслужбы.