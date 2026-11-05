05 Ноября 2026
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Общество Оренбургская область
Фото: max.ru/solntsev_official

Евгений Солнцев сообщил о принятых решениях на очередном заседании правительства Оренбуржья

"На заседании правительства рассмотрели вопросы социальной поддержки, здравоохранения, исполнения бюджетных обязательств и не только", - сообщил в своем канале в МАХ губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Глава Оренбуржья в частности отметил, что возможности муниципалитетов в части решения проблем по безнадзорным животным будут расширены. Отлов их смогут проводить не только привлечённые подрядчики, но и подведомственные органам местного самоуправления учреждения и организации с тем, чтобы повысить оперативность действий, ускорить реагирование на обращения людей, не дожидаясь приезда специализированной организации. Сам алгоритм работы с такими животными без владельцев не будет меняться.

Также на заседании был утвержден список молодых семей – претендентов на социальные выплаты для приобретения или строительства жилья в 2027 году. Всего по региону 237 таких семей, в том числе многодетные и семьи участников СВО. Общая сумма финансирования составляет около 365 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

По данным регионального правительства, за 24 года действия программы жилищные условия смогли улучшить порядка 17 тысяч оренбургских семей.

Еще одним пунктом повестки было рассмотрение исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2026 года. По данным регионального минфина, доходы составили 111,5 млрд рублей, при этом налоговые и неналоговые выросли на 983 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы местных бюджетов увеличились на 18,3 % и достигли 32 млрд рублей.

В Оренбургской области продолжается реализация 12 региональных проектов, действие которых распространяется на все 42 муниципалитета региона.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

Еще один вопрос касался совершенствования механизмов социальной поддержки. Так, для людей, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте и оформивших универсальную карту оренбуржца, будет автоматически подтверждаться право на активацию социального транспортного приложения без необходимости подавать заявление. На данный момент транспортным приложением пользуются порядка 40 тысяч жителей Оренбургской области.

"Под постоянным вниманием вопросы здравоохранения. По сравнению с апрелем этого года нехватка медицинских специалистов сократилась почти на четверть. Для привлечения и закрепления кадров используем разные механизмы: развиваем систему наставничества, меняем подходы к целевому обучению, совершенствуем организацию практики студентов и ординаторов. Положительная динамика есть, но останавливаться нельзя. Поручил усилить эту работу", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Теги: евгений солнцев, заседание правительства, губернатор оренбургской области


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