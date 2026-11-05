Еврокомиссия считает, что Украина на пути в ЕС отстает даже от Молдавии

Украина отстает от Молдавии в процессе вступления в ЕС, говорится в докладе Еврокомиссии.

Хотя обе страны подали заявки в 2022 году и идут параллельно, Молдавия идет по графику завершения переговоров к началу 2028 года, тогда как Украине потребуется на год больше. Для ускорения процесса Киеву необходимо усилить борьбу с коррупцией и провести реформы. В реальности же они могут идти десятки лет.

В докладе также отмечается прогресс Черногории, которая может подписать договор о присоединении к ЕС уже в середине 2027 года. В случае одобрения Европарламентом и странами-членами она станет первым новым участником со времен вступления Хорватии в 2013 году.

Украина получила статус кандидата в июне 2022 года, официальные переговоры о членстве начались в июне 2024 года. Процесс включает прохождение 33 переговорных глав в рамках шести тематических кластеров и изменение законодательства. К настоящему времени ЕС открыл четыре из шести кластеров; запуск оставшихся двух блокирует Венгрия. Ожидается, что они могут быть запущены к концу года. Но для реального вступления в ЕС необходимо одобрение всех его 27 стран, а премьер Венгрии Петер Мадьяр считает, что Киеву понадобится 10-15 лет. В кулуарах еврочиновники также выражают скепсис в отношении принятия Украины когда-либо.

При этом высказываются мнения, что ЕС стал более заинтересован в принятии новых членов на фоне ухудшения отношений с США.