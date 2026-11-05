Российский препарат для кардиологии может выйти на рынок в ближайшие годы

Российский препарат "Ангипур" может появиться в продаже через 1-2 года, сообщил "РИА Новости" Виктор Сиротенко - один из разработчиков и декан фармацевтического факультета ВолгГМУ.

Сейчас идет завершающая фаза клинических испытаний в нескольких медучреждениях; этап почти закончен. Препарат - антиагрегант: он препятствует образованию тромбов и пригодится, например, при установке стентов. Над ним работали около 10 лет.

Цель разработки - заменить зарубежные антиагреганты, поставки которых затруднены. Все производство локализовано в России и не зависит от иностранных компонентов. Предварительные данные указывают на потенциально сниженный риск кровотечений - одного из серьезных осложнений такой терапии.

Ранее врачи областной детской клинической больницы и СОКБ №1 спасли новорожденного с редкой и опасной патологией - артериовенозной мальформацией вены Галена: из‑за нее кровь под высоким давлением попадала напрямую в вену, перегружая сердце, а усугубляла ситуацию еще и диагностированная внутриутробно кардиомегалия.