В США может смениться госсекретарь

В США может смениться госсекретарь. Сейчас пост занимает Марко Рубио.

Новым госсекретарём может стать посол США в Индии Серджио Гор. Такова версия портала The Washington Sun, ссылающегося на источники в администрации Белого дома.

Ранее стало известно, что результаты выборов в конгресс США означают конец эпохи президента Дональда Трампа и "трампизма". Демократы разгромно победили и получили контроль над обеими палатами конгресса, поставив Трампа в положение политической изоляции в его последние два года на посту президента.