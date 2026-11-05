Житель Сургутского района предстанет перед судом за покушение на убийство сына-подростка

В Сургутском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство сына-подростка, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по ХМАО – Югре.

По данным следствия, в августе 2026 года в посёлке Солнечный пьяный обвиняемый, поругавшись с супругой и сыном нанёс подростку удары ножом. Мальчик сопротивлялся. Благодаря этому мужчина не смог убить подростка. Прибывшим медицинским работникам мужчина заявил, что подросток сам себя ранил. После госпитализации сына он попытался скрыть следы преступления: выбросил нож и бутылки из-под алкоголя, убрал квартиру и постирал одежду.

Однако в ходе следственных действий следователям удалось восстановить обстоятельства произошедшего и собрать доказательства причастности обвиняемого к преступлению. Уголовное дело направлено в суд. Фигурант содержится под стражей.