Лидер демократов в сенате пообещал закончить войну c Ираном

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер пообещал завершить войну в Иране, где американцы не понимают, за что они воюют.

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Он также назвал результаты промежуточных выборов впечатляющими, заявив, что демократы намерены провести расследования и подать судебные иски против администрации президента Дональда Трампа. Они вернули под контроль обе палаты конгресса, получив большинство с большим запасом и победив даже в некоторых "красных" штатах. Правда, обновленный состав конгресса начнет работу только в январе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс связал поражение республиканцев на выборах с войной в Иране. По его словам, избиратели, ранее голосовавшие за Трампа и Вэнса, сменили предпочтение в пользу демократов, требуя прекращения войны, решения проблем инфляции, приоритета интересов США и пересмотра отношений с Израилем. Эти острые проблемы надо решать.

Интересно, что и Трамп согласился с тем, что война с Ираном повлияла на результаты выборов, сыграв против республиканцев из-за большого роста цен на бензин. Но прекращать он ее не будет. По данным СМИ, Трамп может вскоре начать новый виток войны. Но после победы демократов это будет сделать сложнее. Ведь они разгромили на выборах Республиканскую партию, в том числе за счет призывов остановить войну, против которой выступает около 70% американцев.