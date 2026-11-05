Европейская федерация стрельбы из лука разрешила спортсменам выступать без специальных условий

Европейская федерация стрельбы из лука (WAE) сняла ограничения для российских спортсменов - об этом сообщила пресс‑служба организации. Уже с января 2027 года атлеты из России смогут выступать на турнирах без каких‑либо специальных условий, пишет ТАСС.

В федерации уточняют: отмена спортивных ограничений не убирает другие возможные барьеры. По‑прежнему придется учитывать правила стран, где проходят соревнования, визовые требования и предписания местных властей. WAE продолжит следить за обстановкой в местах проведения турниров в Европе и соблюдать действующие законы.

Ранее сообщалось, что Канада не пустит сборную России на молодежный чемпионат мира по хоккею в конце года - премьер Марк Карни подтвердил, что россиянам откажут в визах, и подчеркнул, что это решение самой страны.