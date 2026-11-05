В Академии спорта РМК в Екатеринбурге наградили Петра Яна и других чемпионов

В Академии спорта Русской медной компании в Екатеринбурге наградили чемпионов, одержавших яркие победы на различных соревнованиях этой осенью. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, на одну сцену поднялись спортсмены бойцовского клуба "Архангел Михаил", звёзды единоборств мирового уровня – чемпион UFC Пётр Ян и чемпион "Карате Комбат" Ильяс Хамзин.

Рядом с ними награды получили молодые чемпионы, которые празднуют свои первые победы. Спортсмены не только тренируются в одном зале, но и перенимают опыт старших товарищей, а теперь ещё и делят одну сцену.

В чествовании приняли участие основатель РМК Игорь Алтушкин, полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галлямов и председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий. В своём обращении к чемпионам Артём Жога подчеркнул, что их победы не только доказали индивидуальное спортивное мастерство, но и укрепили позиции России на международной спортивной арене.

"Для меня большая честь именно в День народного единства приветствовать наших чемпионов и героев, которые прославляют нашу страну, наши народы. Вы своими успехами доказываете, что российская школа спорта – самая лучшая, а наши спортсмены – самые порядочные и сильные, что они – настоящие чемпионы. Это пример для подражания для всего мира", - отметил уральский полпред.

Жога наградил спортсменку и тренера Академии единоборств РМК Веру Ширяеву, чемпионку мира по кикбоксингу в дисциплине лоукик, благодарственным письмом за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. Её тренер Мария Сахненко получила благодарственное письмо губернатора Свердловской области.

"Высокие спортивные результаты – это, безусловно, итог кропотливой и усердной работы спортсменов. Но ни одна победа не случится без должной поддержки, в том числе создания необходимой спортивной инфраструктуры. И эта работа на Среднем Урале ведётся по многим направлениям. Сегодня мы увидели чемпионов, показавших феноменальный результат. Но что ещё более важно: в числе тех, кто пришёл их поздравить, мы увидели сотни восторженных мальчишек и девчонок, которые уже сейчас готовы двигаться вперёд, вдохновляясь примером своих героев. Это значит, что и в будущем наши спортсмены будут достигать высот, раз за разом закрепляя за Средним Уралом статус опорного края страны не только в промышленности, но и в спорте", - заявил глава региона Денис Паслер.

Чемпион первенства Европы по муайтай в возрастной категории до 16 лет, воспитанник Академии единоборств РМК Герман Петухов был награждён благодарственным письмом главы Екатеринбурга из рук временно исполняющего полномочия главы города Рустама Галлямова. Петухов удостоился также почётной грамоты за выдающиеся спортивные достижения, целеустремлённость, трудолюбие и волю к победе от основателя РМК Игоря Алтушкина.

"Хочу поблагодарить команду РМК и лично Игоря Алексеевича Алтушкина за вклад в развитие спорта и за создание таких шикарных локаций и невероятно крутых объектов. Каждый из них – гордость Екатеринбурга. Сегодня мне выпала честь вручить благодарность одному из самых юных спортсменов Академии РМК, члену сборных России и Свердловской области по муай-тай Герману Петухову. Несмотря на юный возраст, он уже является победителем престижных турниров, проводимых в России и за рубежом. Я уверен, что эти победы далеко не последние. Вы все пишете историю мирового спорта. За каждой вашей победой стоит колоссальный труд, сила воли, характер и, конечно, невероятная работа ваших тренеров. Все вы большие молодцы, и каждый из вас будет чемпионом, я в этом уверен. Спасибо и всех с праздником", - сказал Рустам Галямов.

Бойцы Пётр Ян и Ильяс Хамзин поднялись на сцену в окружении своих семей и под оглушительные аплодисменты около 2 тысяч спортсменов, занявших почти весь зал RCC Gym, чтобы поздравить, получить автографы и первыми увидеть пояс чемпиона UFC. Впоследствии эта награда будет экспонироваться в штаб-квартире РМК и в Академии спорта РМК, где его смогут увидеть все желающие.

"Спасибо всем за поддержку. Команда "Архангел Михаил" со мной летает уже третий поединок. Когда за границей на турнире тебя поддерживает 150 человек, на момент забываешь, что ты не на территории России. Это очень поддерживает и мотивирует. Я горжусь, что представляю Россию и выхожу на бой с флагом нашей страны. Надеюсь, это пример для подрастающего поколения. Нужно любить место, где ты находишься, где живёшь, и тогда вокруг тебя всё будет расцветать. Мой пояс, как и другие пояса чемпионов, будет здесь, в Академии спорта РМК, чтобы молодые ребята, если захотят, могли увидеть, соприкоснуться", - отметил Петр Ян.

Все спортсмены получили от Русской медной компании памятные награды – скульптурную композицию из драгоценных металлов "Собор Архистратига Михаила", а также денежные призы. А после торжественной церемонии огромная очередь фанатов Петра Яна выстроилась за фото с чемпионом и его автографом.