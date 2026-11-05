Средний Урал направил на СВО 20 тонн гуманитарного груза в День народного единства

В День народного единства жители Свердловской области направили в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Мы всегда были и остаемся опорным краем державы. Свердловская область — крепость, которая устоит сама и не даст пошатнуться России. Потому что у нас — промышленная сила! У нас научный потенциал! У нас — люди, которые крепче титана и надежнее станка! Мы — сила России всегда и сейчас!" — сказал губернатор Денис Паслер.

В этот раз неравнодушные свердловчане собрали инструменты и стройматериалы. Кроме того, группировке войск "Центр" были направлены продукты, маскировочные сети и личные посылки.